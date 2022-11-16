Иран вынес новый смертный приговор. Протесты продолжаются третий месяц

Детали

Уличное насилие бурлит в Иране, вызванное смертью Махсы Амини 16 сентября.

Судебные органы заявили, что революционный суд во вторник вынес второй смертный приговор в связи с «беспорядками», потрясшими страну после смерти Амини.

Неназванный ответчик был обвинен в «запугивании людей на улице с применением холодного оружия, поджога мотоцикла гражданина и нападении на человека с ножом», сообщает сайт Mizan Online.

Это произошло через три дня после того, как суд вынес первый смертный приговор в связи с протестным движением, поразившим клерикальное руководство Исламской республики.

Еще пятеро были приговорены к тюремному заключению сроком от 5 до 10 лет за «сговор с целью совершения преступлений против национальной безопасности и нарушения общественного порядка».

Иранские власти пытаются сдержать протесты, в ходе которых женщины снимали и сжигали свои хиджабы и противостояли силам безопасности на улице.

«Бунтовщики» — термин, используемый официальными лицами для описания протестующих, убили во вторник двух членов Революционной гвардии и члена ее военизированного формирования «Басидж», сообщило официальное информационное агентство IRNA.

Правозащитная группа Hengaw сообщила, что трое протестующих были убиты, двое в Санандадже и один в Камьяране, в результате прямого огня правительственных сил.

Организация «Иранские права человека», базирующаяся в Осло, заявила в субботу, что силы безопасности убили по меньшей мере 326 человек, в том числе 43 детей и 25 женщин, в ходе подавления протестов.

По данным IHR, по меньшей мере 15 000 человек были арестованы — иранские власти отрицают эту цифру.

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