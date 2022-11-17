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Боевики на мотоциклах убили девять человек во время протестов в Иране

Боевики на мотоциклах убили девять человек во время протестов в Иране

Киев • УНН

 • 375571 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Боевики на мотоциклах в Иране убили девять человек, в том числе двоих детей. Протесты из-за смерти Махсы Амини длятся третий месяц, сообщает УНН.

Детали

Во время одного из самых жестоких актов насилия с начала протестов нападавшие на мотоциклах застрелили семь человек, в том числе женщину и двоих детей в возрасте девяти и 13 лет, в западном городе Изех в среду вечером.

"Группа террористов воспользовалась скоплением протестующих перед центральным рынком населенного пункта, чтобы открыть огонь по людям и силовикам", - сообщило официальное информационное агентство IRNA.

Ранения получили восемь человек, в том числе трое полицейских и двое членов военизированных формирований «Басидж», связанных с Корпусом стражей исламской революции, сообщает IRNA.

Через несколько часов во время другого нападения в городе Исфахан двое нападавших на мотоцикле открыли огонь из автоматического оружия по членам «Басидж», в результате чего двое из них были убиты и двое ранены, сообщило информационное агентство Fars.

Силы безопасности были обвинены в убийстве не менее 10 человек за последние 24 часа во время протестов в городах Букан, Камьяран, Санандадж и Сакез. Правозащитная группа, отслеживающая нарушения в районах, населенных курдами, заявила, что в четверг в этих четырех городах, а также в других, включая Дехголан, Илам, Махабад и Раванасар, наблюдались забастовки.

Дополнение

Базирующаяся в Осло Иранская организация по правам человека заявила в обновленном отчете, опубликованном в среду, что силы безопасности убили по меньшей мере 342 человека, в том числе 43 ребенка и 26 женщин, во время репрессий после смерти Амини.

Правозащитная группа заявила, что по меньшей мере 15 000 человек были арестованы — иранские власти отрицают эту цифру.

Иран вынес пять смертных приговоров с воскресенья.

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