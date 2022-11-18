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Розповсюдження зброї Іраном становить ризик для всіх нас - глава ЄС

Розповсюдження зброї Іраном становить ризик для всіх нас - глава ЄС

Київ • УНН

 • 341004 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Поширення зброї Іраном становить загрозу для Європи, попередила у п'ятницю президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, натякаючи на подальші санкції проти Ісламської республіки, передає УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Тегеран об'єднується зі своїм найбільшим союзником, росією, щоб підірвати "наш глобальний порядок", надаючи таку зброю, як безпілотники, сказала вона на конференції Manama Dialogue.

"Кілька країн Перської затоки роками попереджали про ризик того, що Іран годує країни-ізгої по всьому світу безпілотниками", - сказала фон дер Ляйєн у Бахрейні.

"Нам знадобилося дуже багато часу, щоб зрозуміти дуже простий факт: поки ми працюємо над запобіганням розробці Іраном ядерної зброї, ми також повинні зосередитися на інших формах розповсюдження зброї, від безпілотників до балістичних ракет".

"Це загроза безпеці не тільки для Близького Сходу, але і для всіх нас", - додала вона.

Голова ЄС натякнула на подальші санкції проти Ірану.

"Ми координуємо з партнерами та союзниками подальші санкції проти Ірану у відповідь на поширення іранських безпілотників", - сказала вона.

За словами фон дер Ляйєн, об'єднуючись, Іран та росія "підривають основні правила та принципи нашого світового порядку".

Доповнення

У понеділок Європейський Союз ввів санкції щодо понад 30 високопосадовців і організацій у зв'язку з придушенням протестів в Ісламській республіці.

Тегеран попередив про "пропорційну і тверду" відповідь ЄС на розширення санкцій.

Іран визнав, що відправляв безпілотники до росії, але наполягав на тому, що поставив їх до вторгнення Москви .

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