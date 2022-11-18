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Распространение оружия Ираном представляет риск для всех нас - глава ЕС

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Распространение оружия Ираном представляет угрозу Европе, предупредила в пятницу президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, намекая на дальнейшие санкции против Исламской республики, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Тегеран объединяется со своим величайшим союзником, россией, чтобы взорвать "наш глобальный порядок", предоставляя такое оружие, как беспилотники, сказала она на конференции Manama Dialogue.

"Несколько стран Персидского залива годами предупреждали о риске того, что Иран кормит страны-изгои по всему миру беспилотниками", – сказала фон дер Ляйен в Бахрейне.

"Нам понадобилось очень много времени, чтобы понять очень простой факт: пока мы работаем над предотвращением разработки Ираном ядерного оружия, мы также должны сосредоточиться на других формах распространения оружия, от беспилотников до баллистических ракет".

"Это угроза безопасности не только для Ближнего Востока, но и для всех нас", – добавила она.

Глава ЕС намекнула на дальнейшие санкции против Ирана.

"Мы координируем с партнерами и союзниками дальнейшие санкции против Ирана в ответ на распространение иранских беспилотников", - сказала она.

По словам фон дер Ляйен, объединяясь, Иран и россия "подрывают основные правила и принципы нашего мирового порядка".

Дополнение

В понедельник Европейский Союз ввел санкции в отношении более 30 высокопоставленных должностных лиц и организаций в связи с подавлением протестов в Исламской республике.

Тегеран предупредил о "пропорциональном и жестком" ответе ЕС на расширение санкций.

Иран признал, что отправлял беспилотники в россию, но настаивал на том, что поставил их до вторжения Москвы.

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