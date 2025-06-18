Иран был в нескольких неделях от получения ядерного оружия - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран был в нескольких неделях от обладания ядерным оружием, однако страна не должна иметь его, передает УНН.

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"Я тоже не хочу быть втянутым, но я говорю уже 20 лет, а может и дольше, что Иран не должен иметь ядерное оружие. Я говорю это уже давно. И я думаю, что они были в нескольких неделях от того, чтобы иметь ее. И они должны были подписать документ. Я думаю, что они хотели бы подписать его сейчас. Это была честная сделка. А теперь ее труднее подписать. Я скажу это очень просто, Иран не может иметь ядерное оружие. Слишком много разрушений. И они бы ее использовали. Знаете, я верю, что они ее используют. Другие не будут ее использовать, но я верю, что они ее используют. Вот и все. Это очень просто, насколько я понимаю", - сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вчера имел телефонный разговор с Владимиром Путиным, который предложил Трампу роль посредника в конфликте между Израилем и Ираном. В ответ Трамп посоветовал российскому лидеру сперва навести порядок в собственной стране.