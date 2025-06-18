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Іран був у кількох тижнях від отримання ядерної зброї - Трамп

Київ • УНН

 • 1312 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран знаходився за кілька тижнів від отримання ядерної зброї. Він наголосив, що країна не повинна мати таку зброю.

Іран був у кількох тижнях від отримання ядерної зброї - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран був за кілька тижнів від володіння ядерною зброєю, проте країна не повинна мати її, передає УНН.

Деталі

"Я теж не хочу бути втягнутим, але я говорю вже 20 років, а може й довше, що Іран не повинен мати ядерну зброю. Я кажу це вже давно. І я думаю, що вони були за кілька тижнів від того, щоб мати її. І вони повинні були підписати документ. Я думаю, що вони хотіли б підписати його зараз. Це була чесна угода. А тепер її важче підписати. Я скажу це дуже просто, Іран не може мати ядерну зброю. Занадто багато руйнувань. І вони б її використали. Знаєте, я вірю, що вони її використають. Інші не будуть її використовувати, але я вірю, що вони її використають. Ось і все. Це дуже просто, наскільки я розумію", - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп повідомив, що вчора мав телефонну розмову із владіміром путіним, який запропонував Трампу роль посередника у конфлікті між Ізраїлем та Іраном. У відповідь Трамп порадив російському лідеру спершу навести лад у власній країні.

Павло Башинський

Павло Башинський

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