Іран був у кількох тижнях від отримання ядерної зброї - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран був за кілька тижнів від володіння ядерною зброєю, проте країна не повинна мати її, передає УНН.

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"Я теж не хочу бути втягнутим, але я говорю вже 20 років, а може й довше, що Іран не повинен мати ядерну зброю. Я кажу це вже давно. І я думаю, що вони були за кілька тижнів від того, щоб мати її. І вони повинні були підписати документ. Я думаю, що вони хотіли б підписати його зараз. Це була чесна угода. А тепер її важче підписати. Я скажу це дуже просто, Іран не може мати ядерну зброю. Занадто багато руйнувань. І вони б її використали. Знаєте, я вірю, що вони її використають. Інші не будуть її використовувати, але я вірю, що вони її використають. Ось і все. Це дуже просто, наскільки я розумію", - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп повідомив, що вчора мав телефонну розмову із владіміром путіним, який запропонував Трампу роль посередника у конфлікті між Ізраїлем та Іраном. У відповідь Трамп порадив російському лідеру спершу навести лад у власній країні.