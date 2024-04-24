Иракский отец подал в суд на британскую нефтяную компанию BP из-за смерти сына от лейкемии

В Ираке отец подал иск против энергетического гиганта BP из-за смерти сына от лейкемии, которую он связывает с загрязнением от сжигания газа на нефтяном месторождении. Об этом сообщает YahooNews, передает УНН.

Детали

В Ираке Хусейн Джулуд утверждает, что лейкемия его сына Али была следствием получения загрязнителей от энергетического гиганта британскую нефтяную компанию BP. Его сын умер в возрасте 21 года от острой лимфобластной лейкемии.

Следовательно, господин Джулуд требует компенсации за стоимость лечения ребенка, включая химиотерапию и трансплантацию костного мозга, а также другие расходы, связанные со смертью Али.

История его сына Али - лишь один из многочисленных примеров возможных последствий сжигания газа на нефтяных месторождениях. Расследование, проведенное два года назад, выявило высокий уровень загрязняющих веществ в их местности.

Представители BP выразили обеспокоенность по ситуации и заявили о поддержке изменений. Однако, они отметили, что не являются оператором месторождения и не имеют прямых обязательств в этом деле.

Добавим

Этот иск является первым случаем, когда лицо подало судебное обращение против нефтяной компании из-за ее практики сжигания.

Господин Джулуд выразил надежду, что его иск поможет прекратить регулярное сжигание нефтяных месторождений и защитит жизнь и здоровье местных жителей.

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