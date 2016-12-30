Иракские силы столкнулись с ожесточенным сопротивлением на юге Мосула
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Иракские силы столкнулись с ожесточенным сопротивлением со стороны боевиков "Исламского государства" на юге Мосула в пятницу, во второй день новой кампании по взятию города под контроль после того, как боевые действия остановились на несколько недель, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Офицер федеральных сил полиции, которые вступили в бой в четверг, сообщил о тяжелых боестолкновениях на юго-востоке Палестинского района, но добились определенного прогресса в двух других районах, разминировав несколько автомобилей с взрывчаткой.
Другой офицер, из элитного подразделения МВД, что ведет бои совместно с федеральной полицией, заявил, что его силы отвоевывали территорию в районе Интисар, несмотря на тяжелые столкновения.
Другие должностные лица сообщили, что иракские силы на востоке и севере города расчищали участки, которые они отбили в четверг, прежде чем двигаться дальше, и армия пытается перекрыть поставки в город Тель-Кейф к северу от Мосула.