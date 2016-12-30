Іракські сили зіткнулися з запеклим опором на півдні Мосула
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Іракські сили зіткнулися з запеклим опіором з боку бойовиків "Ісламської держави" на півдні Мосула в п'ятницю, у другий день нової кампанії з взяття міста під контроль після того, як бойові дії зупинилися на декілька тижнів, передає УНН з посиланням на Reuters.
Офіцер федеральних сил поліції, які вступили в бої в четвер, повідомив про важкі бойові зіткнення на південному сході Палестинського району, але й певний прогрес в двох інших районах, розмінувавши декілька автомобілів з вибухівкою.
Інший офіцер, з елітного підрозділу МВС, що веде бої спільно з федеральною поліцією, заявив, що його сили відвойовували територію в районі Інтісар, незважаючи на важкі зіткнення.
Інші посадові особи повідомили, що іракські сили на сході і півночі міста розчищали ділянки, які вони відбили в четвер, перш ніж рухатися далі, і армія намагається перекрити поставки в місто Тель-Кейф на північ від Мосула.
Нагадаємо, іракські сили почали новий наступ на Мосул.