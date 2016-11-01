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15 марта, 19:03 • 114328 просмотра

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Иракские силы начали отвоевывать окраины и квартал Мосула

Иракские силы начали отвоевывать окраины и квартал Мосула

Киев • УНН

 • 8835 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Иракские силы начали бой за квартал на окраине Мосула с боевиками группировки "Исламское государство", передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Утром во вторник, 1 ноября, бои идут в промышленном пригороде Гогджали, отметил бригадный генерал Хайдер Фадхил.

Противники исламистов обстреливают их позиции из артиллерии, танков и автоматов. Экстремисты отвечают выстрелами из ручных противотанковых гранатометов (РПГ). Как отмечается, в окрестностях города виден дым из зданий, куда попали снаряды. Разведчики курдских отрядов сообщают, что семь бойцов "Исламского государства" погибли вблизи района аль-Карама, на край которого пробились иракские силы.

По словам иракского военного командования, операция продлится "недели, если не месяцы". Боевикам "Исламского государства" "никуда бежать, они либо умрут, либо сдадутся", заявил премьер Ирака Хайдер аль-Абади. Государственное телевидение также сообщило о столкновениях между исламистами и силами сопротивления горожан, однако других подтверждений этой информации не было.

В Мосуле до сих пор живут более миллиона гражданских, что усложняет операцию Ираку, тогда как "Исламское государство" может использовать мирных жителей в качестве "живого щита".

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