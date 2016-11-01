Иракские силы начали отвоевывать окраины и квартал Мосула

Утром во вторник, 1 ноября, бои идут в промышленном пригороде Гогджали, отметил бригадный генерал Хайдер Фадхил.



Противники исламистов обстреливают их позиции из артиллерии, танков и автоматов. Экстремисты отвечают выстрелами из ручных противотанковых гранатометов (РПГ). Как отмечается, в окрестностях города виден дым из зданий, куда попали снаряды. Разведчики курдских отрядов сообщают, что семь бойцов "Исламского государства" погибли вблизи района аль-Карама, на край которого пробились иракские силы.

По словам иракского военного командования, операция продлится "недели, если не месяцы". Боевикам "Исламского государства" "никуда бежать, они либо умрут, либо сдадутся", заявил премьер Ирака Хайдер аль-Абади. Государственное телевидение также сообщило о столкновениях между исламистами и силами сопротивления горожан, однако других подтверждений этой информации не было.

В Мосуле до сих пор живут более миллиона гражданских, что усложняет операцию Ираку, тогда как "Исламское государство" может использовать мирных жителей в качестве "живого щита".