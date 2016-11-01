Іракські сили розпочали відвоювання околиці і кварталу Мосула
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Іракські сили ведуть бій за квартал на околиці Мосула з бойовиками угруповання "Ісламська держава", передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Зранку у вівторок, 1 листопада, бої точаться у промисловому передмісті Гогджалі, зазначив бригадний генерал Хайдер Фадхіл.
Противники ісламістів обстрілюють їхні позиції з артилерії, танків та автоматів. Екстремісти відповідають пострілами з ручних протитанкових гранатометів (РПГ). Як зазначається, на околицях міста видно дим з будівель, куди поцілили снаряди. Розвідники курдських загонів повідомляють, що сім бійців "Ісламської держави" загинули поблизу району аль-Карама, на край якого пробились іракські сили.
За словами іракського військового командування, операція триватиме "тижні, якщо не місяці". Бойовикам "Ісламської держави" "нікуди тікати, вони або помруть, або здадуться", заявив прем'єр Іраку Хайдер аль-Абаді. Державне телебачення також повідомило про сутички між ісламістами та силами опору з містян, проте інших підтверджень цієї інформації не було.
У Мосулі досі мешкають більше мільйона цивільних, що ускладнює операцію Іраку, тоді як "Ісламська держава" може використовувати мирних жителів як "живий щит".