Ирак объявил трехдневный траур из-за смертельной аварии парома
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Ирак объявил трехдневный траур после того, как около 100 человек, в основном женщины и дети, погибли в результате крушения парома на реке в Мосуле на севере страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RFE/RL.
Решение о трех днях национального траура объявил премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди, посетив место происшествия.
Он также приказал "немедленно" провести расследование происшествия, сообщили в его офисе.
Чиновник из министерства внутренних дел страны сообщил, что в результате аварии погибли 94 человека, что, по словам местных жителей, было самой страшной за последние годы аварией, указывает AP.