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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ирак объявил трехдневный траур из-за смертельной аварии парома

Киев • УНН

 • 10680 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Ирак объявил трехдневный траур после того, как около 100 человек, в основном женщины и дети, погибли в результате крушения парома на реке в Мосуле на севере страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RFE/RL.

Ирак объявил трехдневный траур из-за смертельной аварии парома

Решение о трех днях национального траура объявил премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди, посетив место происшествия.

Он также приказал "немедленно" провести расследование происшествия, сообщили в его офисе.

Чиновник из министерства внутренних дел страны сообщил, что в результате аварии погибли 94 человека, что, по словам местных жителей, было самой страшной за последние годы аварией, указывает AP.

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