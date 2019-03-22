Ирак объявил трехдневный траур из-за смертельной аварии парома

Решение о трех днях национального траура объявил премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди, посетив место происшествия.

Он также приказал "немедленно" провести расследование происшествия, сообщили в его офисе.

Чиновник из министерства внутренних дел страны сообщил, что в результате аварии погибли 94 человека, что, по словам местных жителей, было самой страшной за последние годы аварией, указывает AP.