Ірак оголосив триденний траур через смертельну аварію порома

КИЇВ. 22 березня. УНН. Ірак оголосив триденний траур після того, як близько 100 людей, в основному жінки та діти, загинули у результаті аварії порома на річці у Мосулі на півночі країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на RFE/RL.