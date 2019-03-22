Ірак оголосив триденний траур через смертельну аварію порома
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Ірак оголосив триденний траур після того, як близько 100 людей, в основному жінки та діти, загинули у результаті аварії порома на річці у Мосулі на півночі країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на RFE/RL.
Рішення про три дні національної жалоби оголосив прем'єр-міністр Іраку Аділь Абдул-Махді, відвідавши місце події.
Він також наказав "негайно" провести розслідування події, повідомили у його офісі.
Чиновник з міністерства внутрішніх справ країни повідомив, що в результаті аварії загинули 94 людини, що, за словами місцевих жителів, було найстрашнішою за останні роки аварією, вказує AP.