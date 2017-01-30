Ирак не планирует вводить контрмеры в связи с иммиграционной политикой США

"Правительство Ирака не будет аналогичным же образом взаимодействовать с американской администрацией, что приняла решение о запрете на въезд в США иракцам", - сказал премьер.

Х.аль-Абаде уточнил, что "никаких контрмер из-за позиции (президента США) Дональда Трампа иракская сторона принимать не будет", По мнению политика, "из-за решения Трампа не нужно делать из американского народа врага иракцев".

За несколько часов до высказывания премьер-министра иракские парламентарии потребовали от правительства "симметрично ответить" на решение Трампа временно запретить въезд в Соединенные Штаты гражданам семи стран, в том числе Ираке.

На прошлой неделе президент США подписал ряд указов, предусматривающих усиление иммиграционной политики. Согласно тексту одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. В этот список, по данным американских СМИ, включены Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан.