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Ирак не планирует вводить контрмеры в связи с иммиграционной политикой США

Ирак не планирует вводить контрмеры в связи с иммиграционной политикой США

Киев • УНН

 • 7178 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Ирак не намерен вводить какие-либо контрмеры в связи с иммиграционной политикой, которую проводит новый президент США Дональд Трамп. Об этом заявил иракский премьер-министр Хейдар аль-Абаде, передает УНН со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

"Правительство Ирака не будет аналогичным же образом взаимодействовать с американской администрацией, что приняла решение о запрете на въезд в США иракцам", - сказал премьер.

Х.аль-Абаде уточнил, что "никаких контрмер из-за позиции (президента США) Дональда Трампа иракская сторона принимать не будет", По мнению политика, "из-за решения Трампа не нужно делать из американского народа врага иракцев".

За несколько часов до высказывания премьер-министра иракские парламентарии потребовали от правительства "симметрично ответить" на решение Трампа временно запретить въезд в Соединенные Штаты гражданам семи стран, в том числе Ираке.

На прошлой неделе президент США подписал ряд указов, предусматривающих усиление иммиграционной политики. Согласно тексту одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. В этот список, по данным американских СМИ, включены Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан.

 

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