Ірак не планує вводити контрзаходи у зв'язку з імміграційною політикою США
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Ірак не має наміру вводити які-небудь контрзаходи у зв'язку з імміграційною політикою, яку проводить новий президент США Дональд Трамп. Про це заявив іракський прем'єр-міністр Хейдар аль-Абаді. передає УНН з посиланням на телеканал Al Mayadeen.
“Уряд Іраку не буде аналогічним же чином взаємодіяти з американською адміністрацією, що прийняла рішення про заборону на в’їзд в США іракцям”, — сказав прем’єр.
Х.Аль-Абаді уточнив, що “ніяких контрзаходів через позицію Дональда Трампа іракська сторона приймати не буде”. На думку політика, “через рішення Трампа не потрібно робити з американського народу ворога іракців”.
За кілька годин до висловлювання прем’єр-міністра іракські парламентарії зажадали від уряду “симетрично відповісти” на рішення Д.Трампа тимчасово заборонити в’їзд в Сполучені Штати громадянам семи країн, у тому числі Іраку.
Минулого тижня президент США підписав ряд указів, які передбачають посилення імміграційної політики. Згідно з текстом одного з них, обмежений на 90 днів в’їзд до США осіб з переліку країн з переважно мусульманським населенням. У цей список, за даними американських ЗМІ, включені Ірак, Іран, Ємен, Лівія, Сирія, Сомалі і Судан.