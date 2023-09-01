Invictus Games 2023: Украинская сборная завершила подготовку и отправилась в Германию

Детали

Сейчас украинская команда успешно завершила тренировочно-учебные сборы в Хорватии. Там они тренировались по 9 видам спорта и отдыхали. Хорватские друзья обеспечили украинцев всеми необходимыми условиями и поддержкой.

После Хорватии команда отправилась в Германию, где продолжит подготовку к соревнованиям.

Отмечается, что Украину на Invictus Games 2023 будут представлять 25 ветеранов и военнослужащих, которые будут соревноваться в 9 видах спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, велосипедный спорт, пауэрлифтинг, гребля на тренажерах, волейбол сидя, плавание, настольный теннис, баскетбол на колясках.

Также подготовку сборной осуществляет Министерство по делам ветеранов Украины.

Напомним

Украина будет представлена на международных соревнованиях по адаптивным видам спорта командой из 25 военнослужащих и ветеранов российско-украинской войны, которые получили ранения в зоне боевых действий.