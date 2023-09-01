Invictus Games 2023: Українська збірна завершила підготовку та вирушила до Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Збірна України з адаптивних видів спорту, яка представлятиме країну на Invictus Games 2023, завершила тренувальні збори у Хорватії та прибула в Дюссельдорф, Німеччина. Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України, передає УНН.
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Наразі українська команда успішно завершила тренувально-навчальні збори у Хорватії. Там вони тренувалися з 9 видів спорту та відпочивали. Хорватські друзі забезпечили українців усіма необхідними умовами та підтримкою.
Після Хорватії команда вирушила до Німеччини, де продовжить підготовку до змагань.
Зазначається, що Україну на Invictus Games 2023 представлятимуть 25 ветеранів і військовослужбовців, які змагатимуться у 9 видах спорту: стрільба з луку, легка атлетика, велосипедний спорт, пауерліфтинг, веслування на тренажерах, волейбол сидячи, плавання, настільний теніс, баскетбол на візках.
Також підготовку збірної здійснює Міністерство у справах ветеранів України.
Нагадаємо
Україна буде представлена на міжнародних змаганнях з адаптивних видів спорту командою із 25 військовослужбовців та ветеранів російсько-української війни, які отримали поранення у зоні бойових дій.