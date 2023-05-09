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Инцидент с российским Су-35: патрульные рейсы Frontex в Черном море возобновлены

Инцидент с российским Су-35: патрульные рейсы Frontex в Черном море возобновлены

Киев • УНН

 • 1290704 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Патрульные рейсы Frontex в Черном море возобновлены. Об этом пишет УНН со ссылкой на EUobserver.

Детали

Сообщается, что Frontex продолжит свои операции над Черным морем после того, как российский истребитель Су-35 перехватил польский патрульный самолет.

"Вместе с властями Румынии мы оцениваем наши планы патрулирования, чтобы гарантировать безопасность наших экипажей", — сообщило варшавское агентство.

Также источники сообщили изданию, что Румыния в качестве меры предосторожности с тех пор сократила зону полетов ближе к своему берегу.

Контекст

Инцидент произошёл 5 мая, во время патрульного полёта самолёта польской пограничной службы - Turbolet L-410 над Чёрным морем.

Так, во время операции Frontex под командованием Румынии в оперативной зоне, российский истребитель Су-35 без радиосвязи влетел в указанную Румынией зону боевых действий, а затем совершил агрессивные и опасные маневры.

Российский военный самолет пролетел прямо перед носом самолета пограничников, пересекая траекторию его полета на опасном расстоянии. По оценке экипажа, оно составляло около 5 м.

Экипаж из 5 офицеров польской пограничной службы потерял управление самолетом и высоту, однако смог благополучно приземлиться.

После этого, патрульные рейсы Frontex в Черном море были временно приостановлены.

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