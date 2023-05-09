Інцидент з російським Су-35: патрульні рейси Frontex у Чорному морі відновлені
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Патрульні рейси Frontex у Чорному морі відновлені. Про це пише УНН з посиланням на EUobserver.
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Повідомляється, що Frontex продовжить свої операції над Чорним морем після того, як російський винищувач Су-35 перехопив польський патрульний літак.
"Разом із владою Румунії ми оцінюємо наші плани патрулювання, щоб гарантувати безпеку наших екіпажів", — повідомило варшавське агентство.
Також джерела повідомили виданню, що Румунія в якості запобіжного заходу з тих пір скоротила зону польотів ближче до свого берега.
Контекст
Інцидент стався 5 травня, під час патрульного польоту літака польської прикордонної служби - Turbolet L-410 над Чорним морем.
Так, під час операції Frontex під командуванням Румунії в оперативній зоні, російський винищувач Су-35 без радіозв'язку влетів у вказану Румунією зону бойових дій, а потім здійснив агресивні та небезпечні маневри.
Російський військовий літак пролетів просто перед носом літака прикордонників, перетинаючи траєкторію його польоту на небезпечній відстані. За оцінкою екіпажу, вона становила близько 5 м.
Екіпаж із 5 офіцерів польської прикордонної служби втратив керування літаком та висоту, однак зміг благополучно приземлитися.
Після цього, патрульні рейси Frontex у Чорному морі були тимчасово припинені.