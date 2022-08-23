Инцидент на границе Узбекистана и Афганистана: погибли два человека, шестеро получили ранения

Детали



Уполномоченные представители специальных служб Афганистана и Республики Узбекистан провели переговоры по ситуации на Государственной границе двух стран. Обсужден инцидент 21 августа 2022 года на территории острова Арал Пайгамбар (Сурхандарьинская область), связанный с незаконным пересечением Государственной границы Узбекистана гражданами Афганистана.

В ходе встречи признано, что с обеих сторон были допущены отдельные нарушения, повлекшие напряженность в этом районе. Обе стороны подтвердили твердую приверженность миру и решение всех имеющихся вопросов на основе учета интересов друг друга и взаимоуважения.

Цитата

«Республика Узбекистан приносит свои соболезнования семьям двух погибших, оказывает всю необходимую медицинскую помощь шестерым раненым и завершает процедуру подготовки задержанных лиц к возвращению на родину», - говорится в ведомстве.

Дополнение

В начале июля 18 человек были убиты и 243 ранены во время беспорядков в автономной области Узбекистана Каракалпакстан, вспыхнувшие на прошлой неделе из-за планов по ограничению автономии.