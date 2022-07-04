Узбекистан: 18 людей загинули, сотні поранено внаслідок заворушень у Каракалпакстані

Цитата

«У Нукусі 18 людей загинули внаслідок тяжких поранень, отриманих під час масових заворушень», — повідомив співробітник прокуратури.

Деталі

Під час заворушень постраждали 243 особи, 94 з яких госпіталізовані.

З того часу президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв відкликав проект конституційних поправок, які б позбавили республіку конституційно закріпленого права на самовизначення.

У неділю Мірзійоєв здійснив свій другий візит до Каракалпакстану за два дні. Він звинуватив організаторів протесту в тому, що вони «ховалися за брехливими гаслами» та намагалися «захопити будинки органів місцевого самоврядування».

Контекст

Парламент Узбекистану проголосував за продовження періоду громадського обговорення проекту конституційного закону ще на 10 днів – до 15 липня.

Конституційне право автономної республіки на відокремлення від Узбекистану є спадщиною угоди, укладеної між Каракалпакстаном та центральним урядом у Ташкенті після розпаду Радянського Союзу.

Авторитарний уряд ніколи не виявляв бажання розглядати таку перспективу.

Одна поправка, яка має залишитися в проекті документа, дозволить президентам балотуватися на семирічний термін, що принесе пряму користь Мірзійоєву, який обігнав символічних супротивників і отримав другий п'ятирічний термін у жовтні 2021 року.