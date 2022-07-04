Узбекистан: 18 людей загинули, сотні поранено внаслідок заворушень у Каракалпакстані
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. 18 людей було вбито і 243 поранено під час заворушень в автономній області Узбекистану Каракалпакстан, які спалахнули минулого тижня через плани з обмеження автономії, заявили в понеділок влада Узбекистану. Про це УНН пише посилаючись на Reuters.
Цитата
«У Нукусі 18 людей загинули внаслідок тяжких поранень, отриманих під час масових заворушень», — повідомив співробітник прокуратури.
Деталі
Під час заворушень постраждали 243 особи, 94 з яких госпіталізовані.
З того часу президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв відкликав проект конституційних поправок, які б позбавили республіку конституційно закріпленого права на самовизначення.
У неділю Мірзійоєв здійснив свій другий візит до Каракалпакстану за два дні. Він звинуватив організаторів протесту в тому, що вони «ховалися за брехливими гаслами» та намагалися «захопити будинки органів місцевого самоврядування».
Контекст
Парламент Узбекистану проголосував за продовження періоду громадського обговорення проекту конституційного закону ще на 10 днів – до 15 липня.
Конституційне право автономної республіки на відокремлення від Узбекистану є спадщиною угоди, укладеної між Каракалпакстаном та центральним урядом у Ташкенті після розпаду Радянського Союзу.
Авторитарний уряд ніколи не виявляв бажання розглядати таку перспективу.
Одна поправка, яка має залишитися в проекті документа, дозволить президентам балотуватися на семирічний термін, що принесе пряму користь Мірзійоєву, який обігнав символічних супротивників і отримав другий п'ятирічний термін у жовтні 2021 року.