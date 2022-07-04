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Узбекистан: 18 человек погибли, сотни ранены в результате беспорядков в Каракалпакстане

Киев • УНН

 • 210262 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. 18 человек были убиты и 243 ранены во время беспорядков в автономной области Узбекистана Каракалпакстан, вспыхнувших на прошлой неделе из-за планов по ограничению автономии, заявили в понедельник власти Узбекистана. Об этом УНН пишет ссылаясь на Reuters.

Цитата

«В Нукусе 18 человек погибли в результате тяжелых ранений, полученных во время массовых беспорядков», — сообщил сотрудник прокуратуры.

Детали

Во время беспорядков пострадали 243 человека, 94 из которых госпитализированы.

С тех пор президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отозвал проект конституционных поправок, лишивших республику конституционно закрепленного права на самоопределение.

В воскресенье Мирзиёев совершил свой второй визит в Каракалпакстан за два дня. Он обвинил организаторов протеста в том, что они «скрывались за лживыми лозунгами» и пытались «захватить здания органов местного самоуправления».

Контекст

Парламент Узбекистана проголосовал за продление периода общественного обсуждения проекта конституционного закона еще на 10 дней – до 15 июля.

Конституционное право автономной республики на отделение от Узбекистана является наследием соглашения, заключенного между Каракалпакстаном и центральным правительством в Ташкенте после распада Советского Союза.

Авторитарное правительство никогда не изъявляло желания рассматривать такую ​​перспективу.

Одна поправка, которая должна остаться в проекте документа, позволит президентам баллотироваться на семилетний срок, что принесет прямую пользу Мирзиёеву, обогнавшему символических противников и получившему второй пятилетний срок в октябре 2021 года.

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