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Інцидент на кордоні Узбекистану та Афганістану: загинули двоє осіб, шестеро дістали поранення

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У ході інциденту на кордоні Узбекистану та Афганістану загинули двоє осіб, ще шестеро людей отримали поранення. Наразі проводиться ретельне розслідування інциденту. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Узбекистану, передає УНН.

Інцидент на кордоні Узбекистану та Афганістану: загинули двоє осіб, шестеро дістали поранення

Деталі

Уповноважені представники спеціальних служб Афганістану та Республіки Узбекистан провели переговори щодо ситуації на Державному кордоні двох країн. Обговорено інцидент 21 серпня 2022 року на території острова Арал Пайгамбар (Сурхандар'їнська область), пов'язаний з незаконним перетином Державного кордону Узбекистану громадянами Афганістану.

У ході зустрічі визнано, що з обох сторін було допущено окремі порушення, що призвели до напруженості у цьому районі. Обидві сторони підтвердили тверду прихильність до миру та вирішення всіх наявних питань на основі врахування інтересів один одного та взаємоповаги.

Цитата

«Республіка Узбекистан приносить свої співчуття сім'ям двох загиблих, надає всю необхідну медичну допомогу шістьом пораненим та завершує процедуру підготовки затриманих осіб до повернення на батьківщину», - ідеться у відомстві.

Доповнення 

На початку липня 18 людей було вбито і 243 поранено під час заворушень в автономній області Узбекистану Каракалпакстан, які спалахнули минулого тижня через плани з обмеження автономії. 

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