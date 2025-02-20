Интерпол не ищет нардепа Дубневича: документ

Народный депутат Ярослав Дубневич, которого украинская власть объявила в международный розыск по "газовому делу", не находится в розыске Международной организации уголовной полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее письмо Интерпола, которым есть в распоряжении адвоката Владимира Богатыря, передает УНН.

В ноябре 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины по ходатайству прокурора Специализированной прокуратуры объявил нардепа в международный розыск. Ему инкриминируют незаконное завладение 93 млн грн ПАО "Укрзализныци", а также организацию хищения природного газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 2,2 млрд.

Принимая решение, тогда суд исходил из неявки обвиняемого в судебные заседания и наличие информации о его пребывании за границей. В качестве доказательства тогда была представлена информация якобы из системы официального канала Европола Secure Information Exchange Network (SIENA), хотя в Государственной пограничной службе пересечение государственной границы Дубневичем зафиксировано не было.

Позже штаб-квартира Европейского полицейского управления в Гааге сообщила, что никакие данные в отношении нардепа не находятся на обработке в Европоле.

"В отношениях с международными институтами украинские правоохранительные органы часто выдают желаемое за действительное. И тем самым злоупотребляют своими правами, предоставленными в рамках соответствующих соглашений. Это безусловно негативно влияет на отношение международных организаций к украинской судебной и правоохранительной системам" - убежден адвокат Владимир Богатырь.

По его словам, в случае с народным депутатом Дубневичем, сомнительными выглядят искусственно созданные формальные основания для объявления в розыск, особенно в условиях, когда значительная часть парламентариев находится под давлением уголовных преследований.

Напомним, в Украине действует Национальное центральное бюро Интерпола, функции которого выполняет Национальная полиция. На нее, как на рабочий аппарат, возложены задачи по координации правоохранительных органов, а также взаимодействие с генеральным секретариатом Интерпола и соответствующими органами государств - членов. В частности, о направлении партнерам запросов о преступниках и разыскиваемых лицах, а также прием и контроль реализации аналогичных запросов из-за рубежа.

Главным направлением взаимодействия правоохранительных органов по линии Интерпола - является установление местонахождения разыскиваемых лиц. Когда подозреваемые пытаются избежать правосудия, скрывшись за границей, они могут попасть в международный розыск через так называемое красное оповещение. По сути оно является запросом в правоохранительные органы по всему миру с просьбой найти и временно арестовать лицо в ожидании экстрадиции или передачи. Как правило, запрос основывается на судебном решении страны.

"Красное оповещение не является ордером на арест лица. Оно является лишь одновременным предупреждением полиции всех стран-членов Интерпола о факте розыска. Поэтому Интерпол не разыскивает лиц, он не может заставить правоохранительные органы любой страны кого-то арестовать. Каждая страна сама решает, какое правовое значение она придает красным оповещениям и полномочиям своих правоохранителей по его выполнению", - добавил адвокат.

Кроме этого, по словам Владимира Богатыря, важно учитывать, что запрос страны-члена на красное оповещение не выполняется автоматически. Он предварительно рассматривается, как Секретариатом, так и может быть превентивно заблокирован Комиссией по контролю за файлами Интерпол, например, из-за несоответствия уставу и правилам Интерпола.

По его словам, поскольку международный розыск, как правило, происходит по каналам Интерпола, как крупнейшей международной организации полицейского сотрудничества, то в настоящее время розыск фактически не осуществляется, а правовые основания для международного розыска крайне сомнительны.