Интенсивность взрывов на арсенале значительно уменьшилась - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Интенсивность взрывов на 6-м арсенале в Черниговской области, значительно уменьшилось. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ, передает УНН.
"По состоянию на 9:00 утра интенсивность взрывов значительно уменьшилась, наблюдается задымленность. Гремят взрывы боеприпасов к стрелковому вооружению. Гражданских жителей района эвакуировали в населенные пункты Иржевець, Парафиевка и Ивангород", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, около 3:30 ночи, произошла детонация на больших складах боеприпасов Вооруженных Сил Украины неподалеку от сел Дружба и Августовка под Ичней в Черниговской области.
Территория 6 арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Позже стало известно, что в связи с пожаром и взрывами на территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней Черниговской области закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км и приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.
Кроме того, прокуратура начала расследование взрывов на складе боеприпасов на Черниговщине.