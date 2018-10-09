Интенсивность взрывов на арсенале значительно уменьшилась - Генштаб

"По состоянию на 9:00 утра интенсивность взрывов значительно уменьшилась, наблюдается задымленность. Гремят взрывы боеприпасов к стрелковому вооружению. Гражданских жителей района эвакуировали в населенные пункты Иржевець, Парафиевка и Ивангород", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, около 3:30 ночи, произошла детонация на больших складах боеприпасов Вооруженных Сил Украины неподалеку от сел Дружба и Августовка под Ичней в Черниговской области.

Территория 6 арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Позже стало известно, что в связи с пожаром и взрывами на территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней Черниговской области закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км и приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Кроме того, прокуратура начала расследование взрывов на складе боеприпасов на Черниговщине.