Інтенсивність вибухів на арсеналі значно зменшилась - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Інтенсивність вибухів на 6-му арсеналі у Чернігівській області, значно зменшилась. Про це у Facebook повідомила прес-служба Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
“Станом на 9:00 годину ранку інтенсивність вибухів значно зменшилась, спостерігається задимленість. Лунають вибухи боєприпасів до стрілецького озброєння. Цивільних мешканців району евакуйовано до населених пунктів Іржевець, Парафіївка та Івангород”, — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, сьогодні, близько 3:30 ночі, сталася детонація на великих складах боєприпасів Збройних Сил України неподалік від сіл Дружба і Августівка під Ічнею в Чернігівській області.
Територія 6 арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.
Пізніше стало відомо, що у зв’язку з пожежею і вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області закрито повітряний простір у радіусі 30 км та призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.
Крім того, прокуратура почала розслідування вибухів на складі боєприпасів на Чернігівщині.