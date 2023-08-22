"Интеллектуальный кризис" - в ГУР рассказали, как оккупанты пытаются защитить Керченский мост
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Из-за периодических успешных атак Сил безопасности и обороны Украины по Крымскому мосту, оккупанты пытаются защитить конструкцию от поражения затапливая паромы, между которыми установятся боновые заграждения. Такое решение свидетельствует об интеллектуальном кризисе внутри военно-политического руководства, сообщили в ГУР МО Украины, передает УНН.
Детали
В районе Керченского пролива, вблизи незаконного моста между россией и временно оккупированным Крымом (координаты: 45.2432237; 36.5845773), российские захватчики проводят подготовительные работы для затопления второго парома. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, оккупанты планируют затопить не менее шести плавсредств указанного типа с целью создания защитной полосы перед Керченским мостом.
Между затопленными паромами россияне намерены установить боновые заграждения. Таким образом враг стремится защитить Керченский мост от поражения.
Периодические успешные атаки Сил безопасности и обороны Украины по этой законной военной цели привели к серьезным повреждениям конструкции моста, в частности его автомобильного и железнодорожного полотен.
"Недавние удары по Керченскому мосту в очередной раз ухудшили ситуацию для группировки войск противника на юге Украины и вызвали истерическую реакцию военно-политического руководства московии", - напомнили в ГУР.
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В кремле требовали во что бы то ни стало обезопасить объект, который является критически важным для военной логистики российской оккупационной армии.
"Нехитрая мера защиты девятнадцатикилометрового моста в виде затопления паромов свидетельствует о лихорадочности решений врага и интеллектуальном кризисе внутри военно-политического руководства террористической россии", - подытожили в ГУР.
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