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"Він погано себе почуває" - в українській розвідці закликали цивільних не користуватися Кримським мостом

"Він погано себе почуває" - в українській розвідці закликали цивільних не користуватися Кримським мостом

Київ • УНН

 • 2650755 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Представник головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов закликав уникати поїздок по Кримському мосту, бо це дуже небезпечний обєкт. Про це він заявив в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

“Він (Кримський міст —ред.) погано себе почуває. Здоров’я вже не те, що було. Підстав думати, що здоров’я сильно покращиться — немає. Найімовірніше, буде навпаки”, — сказав представник ГУР, коментуючи поточний стан мосту.

Юсов наголосив, що міст є небезпечним, оскільки від початку проєктування до реалізації будівництва росіяни наробили серйозні помилки.

“І конструкторські рішення, і в плані виконання — дуже небезпечна конструкція. А після повномасштабного вторгнення стає дуже небезпечною, оскільки, попри брехню кремля, це саме військова артерія, яка використовується для перекидання ворожих сил та засобів, щоб вбивати українців. Це означає, що навіть цивільним росіяним слід уникати користання цим дуже небезпечним об’єктом”, — зазначили в розвідці.

Нагадаємо

12 серпня очевидці повідомили про два потужних вибухи у районі Кримського мосту.

міноборони рф прокоментувало вибухи у районі Кримського мосту, заявивши про нібито “перехоплення” російською ППО ракети і що “руйнувань немає”.

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