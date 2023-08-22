"Днями побачите": Буданов попередив про неприємні несподіванки для окупантів у Криму

Коментуючи звільнення півострова, Буданов зазначив, що в Криму є багато людей, які чекають на деокупацію.

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"Є ті, що на жаль бояться цього, але є багато людей які чекають. Ось для того ми й маємо проводити такі заходи, як Кримська платформа, заходи, скажімо так, з рухом опору на тимчасово окупованих територіях. Просто знищувати окупантів у нашому Криму. Що, в принципі, ви бачите, і на днях ще побачите", - сказав він.

Нагадаємо

росія звинуватила Україну в ударах по півострову Крим. Заяву опублікували 19 серпня в офіційному телеграм-каналі міноборони рф.

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