"Днями побачите": Буданов попередив про неприємні несподіванки для окупантів у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов анонсував нові несподіванки для окупантів у Криму. Україна продовжить знищувати окупантів, він заявив в Ірпені, куди поїхав на урочисте підняття кримськотатарського прапора напередодні саміту Кримської платформи, повідомляє канал ITV, інформує УНН.
Коментуючи звільнення півострова, Буданов зазначив, що в Криму є багато людей, які чекають на деокупацію.
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"Є ті, що на жаль бояться цього, але є багато людей які чекають. Ось для того ми й маємо проводити такі заходи, як Кримська платформа, заходи, скажімо так, з рухом опору на тимчасово окупованих територіях. Просто знищувати окупантів у нашому Криму. Що, в принципі, ви бачите, і на днях ще побачите", - сказав він.
Нагадаємо
росія звинуватила Україну в ударах по півострову Крим. Заяву опублікували 19 серпня в офіційному телеграм-каналі міноборони рф.
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