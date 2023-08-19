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29 березня, 17:57 • 365878 перегляди

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міноборони рф звинуватило Україну в атаці на Крим

міноборони рф звинуватило Україну в атаці на Крим

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. росія звинуватила Україну в ударах по півострову Крим. Заяву опублікували в офіційному телеграм-каналі міноборони рф, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що вночі 19 серпня по Криму запустили переобладнану в ударний варіант ракету від комплексу ППО С-200.

Ракета буцімто була збита у повітрі російськими засобами ППО. Жертв та руйнувань на землі немає.

Нагадаємо, росіяни запустили по території України в ніч на 19 серпня три групи ударних дронів. Звуки вибузів лунали на Хмельниччині. 

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