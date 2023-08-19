міноборони рф звинуватило Україну в атаці на Крим

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Зазначається, що вночі 19 серпня по Криму запустили переобладнану в ударний варіант ракету від комплексу ППО С-200.

Ракета буцімто була збита у повітрі російськими засобами ППО. Жертв та руйнувань на землі немає.

Нагадаємо, росіяни запустили по території України в ніч на 19 серпня три групи ударних дронів. Звуки вибузів лунали на Хмельниччині.

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