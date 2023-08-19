минобороны рф обвинило Украину в атаке на Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. россия обвинила Украину в ударах по полуострову Крым. Заявление опубликовали в официальном телеграм-канале минобороны рф, передает УНН.
Детали
Отмечается, что ночью 19 августа по Крыму запустили переоборудованную в ударный вариант ракету от комплекса ПВО С-200.
Ракета якобы была сбита в воздухе российскими средствами ПВО. Жертв и разрушений на земле нет.
Напомним, россияне запустили по территории Украины в ночь на 19 августа три группы ударных дронов. Звуки взрывов раздавались в Хмельницкой области.
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