минобороны рф обвинило Украину в атаке на Крым

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Отмечается, что ночью 19 августа по Крыму запустили переоборудованную в ударный вариант ракету от комплекса ПВО С-200.

Ракета якобы была сбита в воздухе российскими средствами ПВО. Жертв и разрушений на земле нет.

Напомним, россияне запустили по территории Украины в ночь на 19 августа три группы ударных дронов. Звуки взрывов раздавались в Хмельницкой области.

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