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"На днях увидите": Буданов предупредил о неприятных неожиданностях для оккупантов в Крыму

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал новые неожиданности для оккупантов в Крыму. Украина продолжит уничтожать оккупантов, он заявил в Ирпене, куда поехал на торжественное поднятие крымскотатарского флага накануне саммита Крымской платформы, сообщает канал ITV, информирует УНН.

Комментируя освобождение полуострова, Буданов отметил, что в Крыму есть много людей, которые ждут деоккупации.

Цитата

"Есть те, что к сожалению боятся этого, но есть много людей, которые ждут. Вот для того мы и должны проводить такие мероприятия, как Крымская платформа, мероприятия, скажем так, с движением сопротивления на временно оккупированных территориях. Просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму. Что, в принципе, вы видите, и на днях еще увидите", - сказал он.

Напомним

россия обвинила Украину в ударах по полуострову Крым. Заявление опубликовали 19 августа в официальном телеграм-канале минобороны рф.

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