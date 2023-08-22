"На днях увидите": Буданов предупредил о неприятных неожиданностях для оккупантов в Крыму

Комментируя освобождение полуострова, Буданов отметил, что в Крыму есть много людей, которые ждут деоккупации.

Цитата

"Есть те, что к сожалению боятся этого, но есть много людей, которые ждут. Вот для того мы и должны проводить такие мероприятия, как Крымская платформа, мероприятия, скажем так, с движением сопротивления на временно оккупированных территориях. Просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму. Что, в принципе, вы видите, и на днях еще увидите", - сказал он.

Напомним

россия обвинила Украину в ударах по полуострову Крым. Заявление опубликовали 19 августа в официальном телеграм-канале минобороны рф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД назвали два сигнала вокруг которых будет развиваться саммит Крымской платформы