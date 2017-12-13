Институту нацпамяти Польши передали здание бывшей пыточной НКВД

В частности, сообщается, что в здании работала вторая по величине послевоенная пыточная репрессивного аппарата в столице. В ней находились, в частности, воины-подпольщики, которые боролись за независимость Польши.

Помещение будет преобразовано в образовательный центр Института национальной памяти.

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Пресс-служба Института сообщает, что на стенах и фрамугах пыточной сохранились надписи, нацарапанные жертвами коммунистического режима. Это свидетельствует об особой исторической ценности дома. Отмечено, что Институт национальной памяти в течение нескольких десятков лет пытался получить этот объект и создать в нем образовательное учреждение.

Напомним, по данным СМИ, главу Института национальной памяти Украины Владимира Вьятровича польские власти лишили права въезда на территорию Польши.