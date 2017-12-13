Інституту Нацпам'яті Польші передали будівлю колишньої катівні НКВС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Інституту Національної пам'яті Польші передали у власність будівлю слідчого ізолятора НКВС у Варшаві. Про це з посиланням на прес-службу Інституту повідомляє "Польське радіо", передає УНН.
Зокрема, повідомляється, що у будівлі функціонувала друга за розміром післявоєнна катівня репресивного апарату в столиці. У ній знаходились, зокрема, вояки-підпільники, що боролися за незалежність Польщі.
Приміщення буде перетворено в освітній осередок Інституту національної пам’яті.
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Прес-служба Інституту повідомляє, що на стінах і фрамугах катівні збереглися написи, видряпані жертвами комуністичного режиму. Це свідчить про особливу історичну цінність будинку. Відмічено, що Інститут національної пам’яті протягом кільканадцяти років намагався отримати цей об’єкт і створити в ньому освітню установу.
Нагадаємо, за данними ЗМІ, голову Інституту національної пам’яті України Володимира В’ятровича польська влада позбавила права в’їзду на територію Польщі.