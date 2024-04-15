Институт нацпамяти просит экспертов уточнить выводы о принадлежности Булгакова к символам имперской политики россии

Украинский Институт национальной памяти призвал экспертную комиссию дополнительно проанализировать и уточнить профессиональное заключение относительно памятников писателю Михаилу Булгакову. Об этом говорится в заявлении УИНП, передает УНН.

Детали

Отмечают, что в Институте нацпамяти просят уточнить заключение специалистов относительно принадлежности объектов, посвященных Михаилу Булгакову, к символике российской имперской политики.

11 апреля Председатель УИНП Антон Дробович провел рабочую встречу с председателем Экспертной комиссии доктором исторических наук, профессором Виктором Брехуненко. Председатель поблагодарил экспертов за работу на общественных началах в рамках комиссии. Вместе с тем обратил внимание на обнародованные критические замечания к некоторым выводам комиссии, в частности, на замечания Литературно-мемориального музея Булгакова в Киеве - говорится в заявлении УИНП.

Там также подчеркнули, что экспертная комиссия является независимым органом. УИНП обеспечивает деятельность комиссии, однако именно члены комиссии как избранные специалисты принимают выводы

В Институте нацпамяти объяснили, что комиссия предоставляет профессиональные выводы о принадлежности или непринадлежности названий, объектов и т. п. к символике российской имперской политики. Однако она не уполномочена определять, какими будут новые названия или каким образом будут видоизменены или перемещены из публичного пространства объекты.

Признание или непризнание географических объектов, названий юридических лиц, памятников и памятных знаков, посвященных Булгакову, символикой российской имперской политики не является "запретом Булгакова". Призываем разделять вопросы прославления в публичном пространстве и доступа к результатам исследований и творческой деятельности - заявили в Украинский Институт национальной памяти

Дополнение

Отдельно в Институте нацпамяти отметили, что заключение Экспертной комиссии по Михаилу Булгакову не является установкой к закрытию Литературно-мемориального музея Булгакова в Киеве.

Отмечается, что после полномасштабного вторжения музей направил усилия на свою качественную трансформацию. Коллектив музея провел ряд экспертных обсуждений, каким должен быть обновленный музей, которые заслуживают внимания.

Напомним

Эксперты Украинского института национальной памяти признали Михаила Булгакова символом российской имперской политики, заявив, что его произведения демонстрируют предвзятое и негативное отношение к украинцам и украинской культуре.

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