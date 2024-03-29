Институт национальной памяти советует демонтировать Арку дружбы народов в Киеве

В Украинском институте национальной памяти говорят, что Арка дружбы народов в Киеве символизирует имперскую политику России и подлежит демонтажу. Об этом пишет УНН со ссылкой на выводы специалистов УИНП.

Детали

Основанием для экспертизы стал закон "Об осуждении и запрете пропаганды имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", принятый парламентом 21 марта 2023 года.

Отмечается, что сама что Арка дружбы народов была установлена на территории Крещатого парка в Киеве в 1982 году. Событие посвятили 60-летию создания СССР и 65-й годовщине Октябрьской революции 1917 года. Сам монумент символизирует "воссоединение Украины с Россией".

В Киеве демонтировали очередной советский памятник, который прославлял "январское восстание" большевиков

Арка связывала две скульптурные композиции: рабочих - русского и украинца, которые держали ленту с орденом "Дружбы народов", и стелу с многофигурной группой, символизирующей Переяславскую раду 1654 года.

Сами фигуры демонтировали еще в апреле 2022 года, но в институте национальной памяти отмечают, что архитектурный комплекс остается воплощением мифа о "воссоединении" Украины с РФ в 1654 году.

В УИНП объясняют, что Переяславское соглашение 1654 года было военно-политическим союзом. Однако в советские времена события трактовали как "вековечное стремление украинского народа воссоединиться с российским".

Таким образом советская пропаганда пыталась нивелировать память об украинских государственнических традициях - времен Национально-освободительной войны 1648-1657 годов и Украинской революции 1917-1921 годов.

Специалисты института национальной памяти подчеркивают, что в условиях полномасштабного вторжения этот миф активно используется для обоснования "законности" путинских территориальных претензий.

Учитывая вышеизложенное, размещенная в Крещатом парке города Киева Арка дружбы народов, посвященная событиям, связанным с осуществлением российской имперской политики и ее глорификацией (установлена в 1982 г. по случаю 60-летия образования СССР и 65-й годовщины Октябрьского переворота 1917 года), относится к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу - отмечают УИНП.

Напомним

В Киеве в рамках декоммунизации демонтировали памятник "Таращанец" в сквере Дарницкого района. Сообщается, что в дальнейшем монумент будет храниться в музее-мастерской Знобы-Голембиевских.