В Киеве демонтировали очередной советский памятник, который прославлял "январское восстание" большевиков

Киевблагоустройство демонтировало очередной символ большевизма - памятник участникам "январского вооруженного восстания 1918 года". Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, передает УНН.

Идеологическая роль этого постамента заключалась в возвеличивании большевиков, которые устроили вооруженный мятеж против Украинской Центральной Рады и Украинской Народной Республики. Нам десятилетиями навязывали в герои советских и имперских палачей. - подчеркнула Анна Старостенко.

Детали

Памятник стоял в Мариинском парке, где его открыли 21 декабря 1967 года года. По информации КП "Киевблагоустройство", памятник весил около 2,5 тонн.

Напомним,

Весной 2022 года депутаты Киевсовета приняли решение об устранении объектов, связанных с культурой и историей россии и ссср, из публичного пространства Киева. Среди них памятник ватутину, три памятника пушкину, георгиевская лента на станции метро "Героев Днепра".

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