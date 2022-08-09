Instagram удалил страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Сегодня в соцсети Instagram стала недоступна страница Ассоциации семей защитников "Азовстали", передает УНН.
Детали
При попытке зайти в аккаунт появляется надпись: "К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена".
Аналогичная страница Ассоциации в Telegram остается доступной, однако комментариев относительно удаления Instagram-аккаунта там нет.
Отметим, что Instagram часто удаляет контент о войне или с критикой граждан россии, который публикуют украинские пользователи.
Добавим
Ассоциация семей защитников "Азовстали" была создана 1 июня 2022 года. Основная ее цель – осуществление представительного, консультативного, гуманитарного, совещательного, надзорно-контрольного, организационного, информационного и иного сопровождения процесса освобождения защитников Мариуполя.
Дополнение
верховный суд рф признал украинский полк "Азов" "террористической организацией" и запретил его деятельность на территории россии. Заседание прошло в закрытом режиме.
Главарь "днр" денис пушилин утверждает, что первый "трибунал" над военными "Азова" пройдет в Мариуполе.