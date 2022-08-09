Instagram видалив сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі"

Деталі

Під час спроби зайти в акаунт з’являється напис: "На жаль, ця сторінка недоступна. Можливо, ви скористалися недійсним посиланням або сторінку було видалено".

Аналогічна сторінка Асоціації в Telegram залишається доступною, однак наразі коментарів щодо видалення Instagram-акаунту там немає.

Зазначимо, що Instagram часто видаляє контент про війну чи із критикою громадян рф, який публікують українські користувачі.

Додамо

Асоціація родин захисників "Азовсталі" була створена 1 червня 2022 року. Основна її мета – здійснення представницького, консультативного, гуманітарного, дорадчого, наглядово-контрольного, організаційного, інформаційного та іншого супроводу процесу визволення захисників Маріуполя.

Нагадаємо

верховний суд рф визнав український полк "Азов" "терористичною організацією" та заборонив його діяльність на території росії. Засідання відбулося у закритому режимі.

Ватажок "днр" денис пушилін стверджує, що перший "трибунал" над військовими "Азову" відбудеться у Маріуполі.