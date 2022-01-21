Instagram начал тестировать платные подписки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В социальной сети Instagram начали тестировать функцию платной подписки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.
Детали
Платная подписка будет предоставлять доступ к эксклюзивным прямым эфирам и Stories.
Уникальные публикации будут помечены специальным фиолетовым значком. Он также появится у подписчиков, чтобы выделить их из общей аудитории в комментариях или личных сообщениях.
Как отметили, блогеры сами смогут установить цену на подписку. Она будет колебаться от 99 центов до 99,99 долларов в месяц.
В настоящее время функция платной подписки доступна только 10 авторам контента в США. В частности, среди них баскетболистка Седона Принс, Олимпиец Джордан Чайлз и астролог Ализа Келли.
Напомним
В соцсети Instagram с 2022 года установили новые лимиты на количество подписок, лайков, комментариев и сообщений в директ.