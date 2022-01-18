Соцмережа Instagram увійшла у 2022 рік з нововведеннями: встановлені нові ліміти та обмеження

Деталі

Так, на кількість підписок встановлені ліміти:

Для нового аккаунта (зареєстрований менше тижня тому)

— до 2 000 підписок на місяць;

— до 20-40 підписок на годину, але не більше 100 підписок на добу.

Для молодого аккаунта (до 6 місяців):

- до 3 000 — 4 000 підписок на місяць;

— до 30-60 підписок на годину, але не більше 500 підписок на добу.

Для старого облікового запису (більше 6 місяців):

- до 5 000 — 6 000 підписок на місяць;

до 60 підписок на годину, але не більше 800 підписок на добу.

"Відписки рахуються також, як і підписки, причому система підсумовує ці дії. Тобто, якщо у вас новий аккаунт (до 7 днів) ви підписалися на 4 000 акаунтів на місяць, а відписалися від 1 000, в сумі вийде 5 000 дій, а це вже перевищення ліміту", — йдеться в повідомленні.

Ліміти на лайки:

Для нового аккаунта:

— до 300 лайків на добу;

— до 25 лайків на годину.

Для молодого аккаунта:

— до 600 лайків на добу;

- до 50 на годину;

для старого аккаунта:

- до 900 лайків на добу;

- до 50 на годину.

Ліміти на коментарі:

Для нового аккаунта:

— до 150 коментарів на добу;

— до 30 на годину.

Для молодого аккаунта:

— до 200 коментів на добу;

— до 40 на годину.

Для старого аккаунта:

— до 250-300 коментарів на добу;

— до 50 на годину.

Ліміти на розсилку повідомлень в дірект

Для нового аккаунта:

— до 20 листів на добу.

Для молодого аккаунта:

— до 40 повідомлень на добу.

Для старого аккаунта:

— до 50 повідомлень на добу.

"Також не варто розсилати однакові повідомлення різним користувачам - це вважається спамом. Виняток - привітальні повідомлення і швидкі відповіді в Direct", - повідомляє портал.

З приводу лімітів на накрутки в 2022 році, вони вже не актуальні, тому що, якщо за ці дії вам не прилетить бан, ви просто загубите свій аккаунт неякісної аудиторією.

"Просувайтеся за допомогою реклами і корисного контенту, приводьте трафік з інших джерел (соцмереж, особистого сайту, каналу на YouTube), роздавайте візитки з QR-кодом, проводите прямі ефіри, знімайте більше сторіс", — йдеться в повідомленні.

Додамо

На порталі радять не перевищувати ліміти в Instagram і користуватись соцмережею, як звичайний користувач, навіть якщо ваша мета — просування бізнесу, оскільки зараз все складніше залучити клієнтів за рахунок активності за рахунок коментів, лайків, підписок і розсилок, а ось отримати блокування аккаунта можна запросто.