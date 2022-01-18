Соцмережа Instagram увійшла у 2022 рік з нововведеннями: встановлені нові ліміти та обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У соцмережі Instagram з 2022 року встановлено нові ліміти на кількість дій за годину, добу, місяць. Про це повідомляє портал Postium, передає УНН.
Деталі
Так, на кількість підписок встановлені ліміти:
Для нового аккаунта (зареєстрований менше тижня тому)
— до 2 000 підписок на місяць;
— до 20-40 підписок на годину, але не більше 100 підписок на добу.
Для молодого аккаунта (до 6 місяців):
- до 3 000 — 4 000 підписок на місяць;
— до 30-60 підписок на годину, але не більше 500 підписок на добу.
Для старого облікового запису (більше 6 місяців):
- до 5 000 — 6 000 підписок на місяць;
до 60 підписок на годину, але не більше 800 підписок на добу.
"Відписки рахуються також, як і підписки, причому система підсумовує ці дії. Тобто, якщо у вас новий аккаунт (до 7 днів) ви підписалися на 4 000 акаунтів на місяць, а відписалися від 1 000, в сумі вийде 5 000 дій, а це вже перевищення ліміту", — йдеться в повідомленні.
Ліміти на лайки:
Для нового аккаунта:
— до 300 лайків на добу;
— до 25 лайків на годину.
Для молодого аккаунта:
— до 600 лайків на добу;
- до 50 на годину;
для старого аккаунта:
- до 900 лайків на добу;
- до 50 на годину.
Ліміти на коментарі:
Для нового аккаунта:
— до 150 коментарів на добу;
— до 30 на годину.
Для молодого аккаунта:
— до 200 коментів на добу;
— до 40 на годину.
Для старого аккаунта:
— до 250-300 коментарів на добу;
— до 50 на годину.
Ліміти на розсилку повідомлень в дірект
Для нового аккаунта:
— до 20 листів на добу.
Для молодого аккаунта:
— до 40 повідомлень на добу.
Для старого аккаунта:
— до 50 повідомлень на добу.
"Також не варто розсилати однакові повідомлення різним користувачам - це вважається спамом. Виняток - привітальні повідомлення і швидкі відповіді в Direct", - повідомляє портал.
З приводу лімітів на накрутки в 2022 році, вони вже не актуальні, тому що, якщо за ці дії вам не прилетить бан, ви просто загубите свій аккаунт неякісної аудиторією.
"Просувайтеся за допомогою реклами і корисного контенту, приводьте трафік з інших джерел (соцмереж, особистого сайту, каналу на YouTube), роздавайте візитки з QR-кодом, проводите прямі ефіри, знімайте більше сторіс", — йдеться в повідомленні.
Додамо
На порталі радять не перевищувати ліміти в Instagram і користуватись соцмережею, як звичайний користувач, навіть якщо ваша мета — просування бізнесу, оскільки зараз все складніше залучити клієнтів за рахунок активності за рахунок коментів, лайків, підписок і розсилок, а ось отримати блокування аккаунта можна запросто.