Соцсеть Instagram вошла в 2022 год с нововведениями: установлены новые лимиты и ограничения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В соцсети Instagram з 2022 года установлены новые лимиты на количество действий в час, сутки, месяц. Об этом сообщает портал Postium, передает УНН.
Детали
Так, на количество подписок установлены лимиты:
Для нового аккаунта (зарегистрирован меньше недели назад)
— до 2 000 подписок в месяц;
— до 20-40 подписок в час, но не более 100 подписок в сутки.
Для молодого аккаунта (до 6 месяцев):
— до 3 000 — 4 000 подписок в месяц;
— до 30-60 подписок в час, но не более 500 подписок в сутки.
Для старого аккаунта (больше 6 месяцев):
— до 5 000 — 6 000 подписок в месяц;
до 60 подписок в час, но не более 800 подписок в сутки.
“Отписки считаются также, как и подписки, причем система суммирует эти действия. То есть, если у вас новый аккаунт (до 7 дней) вы подписались на 4 000 аккаунтов в месяц, а отписались от 1 000, в сумме получится 5 000 действий, а это уже превышение лимита”, — говорится в сообщении.
Лимиты на лайки:
Для нового аккаунта:
— до 300 лайков в сутки;
— до 25 лайков в час.
Для молодого аккаунта:
— до 600 лайков в сутки;
— до 50 в час;
Для старого аккаунта:
— до 900 лайков в сутки;
— до 50 в час.
Лимиты на коментарии:
Для нового аккаунта:
— до 150 комментариев в сутки;
— до 30 в час.
Для молодого аккаунта:
— до 200 комментов в сутки;
— до 40 в час.
Для старого аккаунта:
— до 250-300 комментариев в сутки;
— до 50 в час.
Лимиты на рассылку сообщений в Директ
Для нового аккаунта:
— до 20 писем в сутки.
Для молодого аккаунта:
— до 40 сообщений в сутки.
Для старого аккаунта:
— до 50 сообщений в сутки.
“Также не стоит рассылать одинаковые сообщения разным пользователям — это считается спамом. Исключение — приветственные сообщения и быстрые ответы в Direct”, — сообщает портал.
По поводу лимитов на накрутки в 2022 году, они уже не актуальны, потому что, если за эти действия вам не прилетит бан, вы просто загубите свой аккаунт некачественной аудиторией.
“Продвигайтесь с помощью рекламы и полезного контента, приводите трафик из других источников (соцсетей, личного сайта, канала на YouTube), раздавайте визитки с QR-кодом, проводите прямые эфиры, снимайте больше сторис”, — говорится в сообщении.
Добавим
На портале советуют не превышать лимиты в Инстаграм и пользоватся соцсетью, как обычный юзер, даже если ваша цель — продвижение бизнеса, поскольку сейчас всё сложнее привлечь клиентов за счёт активности по комментам, лайкам, подпискам и рассылкам, а вот получить блокировку аккаунта можно запросто.