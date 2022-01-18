Соцсеть Instagram вошла в 2022 год с нововведениями: установлены новые лимиты и ограничения

Детали

Так, на количество подписок установлены лимиты:

Для нового аккаунта (зарегистрирован меньше недели назад)

— до 2 000 подписок в месяц;

— до 20-40 подписок в час, но не более 100 подписок в сутки.

Для молодого аккаунта (до 6 месяцев):

— до 3 000 — 4 000 подписок в месяц;

— до 30-60 подписок в час, но не более 500 подписок в сутки.

Для старого аккаунта (больше 6 месяцев):

— до 5 000 — 6 000 подписок в месяц;

до 60 подписок в час, но не более 800 подписок в сутки.

“Отписки считаются также, как и подписки, причем система суммирует эти действия. То есть, если у вас новый аккаунт (до 7 дней) вы подписались на 4 000 аккаунтов в месяц, а отписались от 1 000, в сумме получится 5 000 действий, а это уже превышение лимита”, — говорится в сообщении.

Лимиты на лайки:

Для нового аккаунта:

— до 300 лайков в сутки;

— до 25 лайков в час.

Для молодого аккаунта:

— до 600 лайков в сутки;

— до 50 в час;

Для старого аккаунта:

— до 900 лайков в сутки;

— до 50 в час.

Лимиты на коментарии:

Для нового аккаунта:

— до 150 комментариев в сутки;

— до 30 в час.

Для молодого аккаунта:

— до 200 комментов в сутки;

— до 40 в час.

Для старого аккаунта:

— до 250-300 комментариев в сутки;

— до 50 в час.

Лимиты на рассылку сообщений в Директ

Для нового аккаунта:

— до 20 писем в сутки.

Для молодого аккаунта:

— до 40 сообщений в сутки.

Для старого аккаунта:

— до 50 сообщений в сутки.

“Также не стоит рассылать одинаковые сообщения разным пользователям — это считается спамом. Исключение — приветственные сообщения и быстрые ответы в Direct”, — сообщает портал.

По поводу лимитов на накрутки в 2022 году, они уже не актуальны, потому что, если за эти действия вам не прилетит бан, вы просто загубите свой аккаунт некачественной аудиторией.

“Продвигайтесь с помощью рекламы и полезного контента, приводите трафик из других источников (соцсетей, личного сайта, канала на YouTube), раздавайте визитки с QR-кодом, проводите прямые эфиры, снимайте больше сторис”, — говорится в сообщении.

Добавим

На портале советуют не превышать лимиты в Инстаграм и пользоватся соцсетью, как обычный юзер, даже если ваша цель — продвижение бизнеса, поскольку сейчас всё сложнее привлечь клиентов за счёт активности по комментам, лайкам, подпискам и рассылкам, а вот получить блокировку аккаунта можно запросто.