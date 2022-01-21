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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Instagram почав тестувати платні підписки

Instagram почав тестувати платні підписки

Київ • УНН

 • 12758 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. У соціальній мережі Instagram почали тестувати функцію платної підписки. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Verge.

Деталі

Платна підписка надаватиме доступ до ексклюзивних прямих ефірів та Stories.

Унікальні публікації буде помічено спеціальним фіолетовим значком. Він також з'явиться у передплатників, щоб виділити їх із загальної аудиторії в коментарях або особистих повідомленнях.

Як зазначили, блогери самі зможуть встановити ціну для підписки. Вона коливатиметься від 99 центів до 99,99 доларів на місяць.

Наразі функція платної підписки доступна лише 10 авторам контенту в США. Зокрема, серед них баскетболістка Седона Прінс, олімпієць Джордан Чайлз та астролог Аліза Келлі.

Нагадаємо

У соцмережі Instagram з 2022 року встановили нові ліміти на кількість підписок, лайків, коментарів та повідомлень в дірект.

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