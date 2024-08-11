Insight News Media обнаружили ряд региональных СМИ зарегистрированных в россии

В список включены сайты с почти идентичным дизайном и российской военной символикой (Z). Все они расположены на доменах .ru, зарегистрированы в Москве и обслуживаются через один российский IP-адрес, что подтверждает, что эти так называемые "региональные украинские СМИ" используют один и тот же сервер в России.

Пишет УНН со ссылкой на Insight News Media.

Эти украинские "новостные" сайты, созданные россиянами, пропагандируют нарративы, аналогичные тем, которые присутствуют в российских государственных медиа, особенно акцентируя на антимобилизационных настроениях среди украинцев, тем самым подрывая усилия украинской армии. Анализ содержания и серверных данных подтверждает, что эти ресурсы являются частью хорошо организованной российской пропагандистской сети, целью которой является сеяние хаоса в Украине и подрыв доверия к украинскому правительству.

Пропагандистские сайты, в частности созданные для западных регионов Украины, демонстрируют амбиции России контролировать всю территорию Украины, а не только Донбасс или другие восточные области. Они способствуют распространению пропаганды и дезинформации, пытаясь манипулировать мнениями украинцев, особенно на территориях, оккупированных Россией.

Одной из целей этих сайтов является дестабилизация западной поддержки Украины и прекращение предоставления военной и финансовой помощи. Они служат инструментами для проведения информационных операций, распространяя фальшивые новости и дезинформацию.

Кремль использовал подобные методы для создания сети "Правда" в Европе, что было разоблачено французским агентством Viginum в 2023 году как часть широкомасштабной дезинформационной кампании. Несмотря на попытки ограничить ее влияние, сеть "Правда" продолжила свое расширение в Европейском Союзе, создав веб-сайты на нескольких языках, использующие термин "правда" в своих доменных названиях, такие как pravda-en.com, pravda-fr.com, pravda-de.com, pravda-es.com, где содержимое дублируется для разных стран.

Напомним,

На временно оккупированных территориях россияне до сих пор не могут полноценно запустить в работу ряд своих фейковых структур. Причиной является дефицит коллаборантов.