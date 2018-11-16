Insider и Bellingcat: ФСБ хотела завербовать сотрудника визового центра Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Издание The Insider и группа следователей Bellingcat опубликовали материалы собственного расследования о том, как "Александр Петров" и "Руслан Боширов", которых подозревают в отравлении в Солсбери, могли получить британские визы. Журналисты ссылаются на показания бывшего сотрудника британского визового центра, который утверждает, что ФСБ пыталась завербовать его, чтобы отправить в страну "пару человек", передает УНН.
Отмечается, что каждый гражданин РФ, подающий документы на визу в Британию, проходит двухэтапную аутентификацию: сначала документы изучают сотрудники авторизованного визового центра TLSсontact, потом это делает МВД Великобритании. Даже для обычной туристической визы желательно подтвердить наличие связей со своей страной, а также финансовую состоятельность. Для тех, кто подает на бизнес-визу, также необходимо подтверждение деловых связей или факта найма на работу.
Получить отказ довольно легко, пишут авторы расследования, однако "Петров" и "Боширов", которые не имели никаких бизнес-связей с Британией и зарегистрированного на эти имена бизнеса в России, и все же смогли получить и британскую, и шенгенскую визы.
Так, в распоряжении The Insider и Bellingcat есть ряд документов, переданных бывшим сотрудником центра TLScontact Вадимом Митрофановым (имя изменено), который попросил убежище в США после того, как ФСБ начала принуждать его к сотрудничеству, оказывая давление на его беременную жену и мать.
Согласно показаниям Митрофанова, ФСБ на тот момент уже имела доступ ко всем видеокамерам внутри визового центра с помощью системы СОРМ-2, а также располагала диаграмму внутренней компьютерной сети, которую она получила от TLS в процессе взаимодействия с этим визовым центром по хранению персональных данных.
Кроме того, по его словам, спецслужбы пыталась устроить в TLS своего сотрудника (известно минимум об одной такой попытке, и она оказалась безуспешной).
Наконец, говорится в материале расследования, сотрудники ФСБ в одном из разговоров с Митрофановым сообщили ему, что собираются отправить в Британию "пару людей" и хотят обеспечить беспрепятственное получение ими виз без лишних проверок. Это происходило весной 2016 года, и уже через несколько месяцев Петров и Боширов впервые появились на территории Великобритании.
Так, Петров и Боширов - россияне, фамилии которых называют вымышленными и которых Великобритания обвиняет в покушении на бывшего двойного агента российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском городе Солсбери.
Напомним, согласно расследованием Bellingcat и The Insider, под именем Руслан Боширов скрывается 39-летний полковник Анатолий Владимирович Чепига.
Как сообщал УНН, 8 октября журналисты Bellingcat опубликовали отчет, в котором заявили, что настоящее имя второго подозреваемого по делу отравления Скрипаля - Александр Мишкин. По их данным, "Александр Петров" - не настоящий персонаж, а тайный псевдоним сотрудника российского агентства безопасности, военного врача, который находится на службе в ГРУ.
4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.