Insider і Bellingcat: ФСБ хотіла завербувати співробітника візового центру Британії

ukru
Ексклюзив
11:09 • 21098 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 29289 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 44663 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 67316 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 117280 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 222761 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 518550 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 478736 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 469112 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 334540 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
8.8 м/с
53 %
753 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 126393 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 121131 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 113071 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

05:40 • 85658 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

05:57 • 66214 перегляди
Публікації
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 29477 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 117320 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 472769 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 554118 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 476299 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 18110 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 32185 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 181461 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 177555 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 177307 перегляди
Актуальне
Insider і Bellingcat: ФСБ хотіла завербувати співробітника візового центру Британії

Insider і Bellingcat: ФСБ хотіла завербувати співробітника візового центру Британії

Київ • УНН

 • 9075 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Видання The Insider і група слідчих Bellingcat опублікували матеріали власного розслідування про те, як “Олександр Петров” і “Руслан Боширов”, яких підозрюють в отруєнні у Солсбері, могли отримати британські візи. Журналісти посилаються на свідчення колишнього співробітника британського візового центру, який стверджує, що ФСБ намагалася завербувати його, щоб відправити в країну “кілька людей”, передає УНН.

Зазначається, що кожен громадянин РФ, який подає документи на візу до Британії, проходить двоетапну перевірку: спочатку документи вивчають співробітники авторизованого візового центру TLSсontact, потім це робить МВС Великої Британії. Навіть для звичайної туристичної візи бажано підтвердити наявність зв’язків зі своєю країною, а також фінансову спроможність. Для тих, хто подає на бізнес-візу, також необхідно підтвердження ділових зв’язків або факту найму на роботу.

Отримати відмову досить легко, пишуть автори розслідування, однак “Петров” і “Боширов”, які не мали ні будь-яких бізнес-зв’язків з Британією, ні зареєстрованого на ці імена бізнесу в Росії, та все ж змогли одержати і британську, і шенгенську візи.

Так, у розпорядженні The Insider і Bellingcat є низка документів, переданих колишнім співробітником центру TLScontact Вадимом Мітрофановим (ім’я змінено), який попросив притулок в США після того, як ФСБ почала примушувати його до співпраці, чинячи тиск на його вагітну дружину і матір.

Згідно зі свідченнями Мітрофанова, ФСБ на той момент вже мала доступ до всіх відеокамер всередині візового центру за допомогою системи СОРМ-2, а також мала у своєму розпорядженні діаграму внутрішньої комп’ютерної мережі, яку вона отримала від TLS в процесі взаємодії із цим візовим центром щодо зберігання персональних даних.

Крім того, за його словами, спецслужби намагалася влаштувати в TLS свого співробітника (відомо мінімум про одну таку спробу, і вона виявилася безуспішною).

Нарешті, йдеться в матеріалі розслідування, співробітники ФСБ в одній з розмов з Мітрофановим повідомили йому, що збираються відправити до Британії “пару людей” і хочуть забезпечити безперешкодне отримання ними віз без зайвих перевірок. Це відбувалося навесні 2016 року, і вже через кілька місяців Петров і Боширов вперше з’явилися на території Великої Британії.

Так, Петров і Боширов — росіяни, прізвища яких називають вигаданими і яких Велика Британія звинувачує у замаху на колишнього подвійного агента російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в англійському місті Солсбері.

Нагадаємо, згідно з розслідуванням Bellingcat і The Insider, під ім’ям Руслан Боширов приховується 39-річний полковник Анатолій Володимирович Чепіга.

Як повідомляв УНН, 8 жовтня журналісти Bellingcat опублікували звіт, в якому заявили, що справжнє ім’я другого підозрюваного у справі отруєння Скрипаля — Олександр Мішкін. За їхніми даними, “Олександр Петров” — несправжній персонаж, а таємний псевдонім співробітника російського агентства безпеки, військового лікаря, який перебуває на службі в ГРУ.

4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочка отруїли нервово-паралітичним речовиною, розробленою в Росії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$87,792.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.72
Золото
$3,061.90
Ethereum
$2,094.21