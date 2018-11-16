Insider і Bellingcat: ФСБ хотіла завербувати співробітника візового центру Британії

Зазначається, що кожен громадянин РФ, який подає документи на візу до Британії, проходить двоетапну перевірку: спочатку документи вивчають співробітники авторизованого візового центру TLSсontact, потім це робить МВС Великої Британії. Навіть для звичайної туристичної візи бажано підтвердити наявність зв’язків зі своєю країною, а також фінансову спроможність. Для тих, хто подає на бізнес-візу, також необхідно підтвердження ділових зв’язків або факту найму на роботу.

Отримати відмову досить легко, пишуть автори розслідування, однак “Петров” і “Боширов”, які не мали ні будь-яких бізнес-зв’язків з Британією, ні зареєстрованого на ці імена бізнесу в Росії, та все ж змогли одержати і британську, і шенгенську візи.

Так, у розпорядженні The Insider і Bellingcat є низка документів, переданих колишнім співробітником центру TLScontact Вадимом Мітрофановим (ім’я змінено), який попросив притулок в США після того, як ФСБ почала примушувати його до співпраці, чинячи тиск на його вагітну дружину і матір.

Згідно зі свідченнями Мітрофанова, ФСБ на той момент вже мала доступ до всіх відеокамер всередині візового центру за допомогою системи СОРМ-2, а також мала у своєму розпорядженні діаграму внутрішньої комп’ютерної мережі, яку вона отримала від TLS в процесі взаємодії із цим візовим центром щодо зберігання персональних даних.

Крім того, за його словами, спецслужби намагалася влаштувати в TLS свого співробітника (відомо мінімум про одну таку спробу, і вона виявилася безуспішною).

Нарешті, йдеться в матеріалі розслідування, співробітники ФСБ в одній з розмов з Мітрофановим повідомили йому, що збираються відправити до Британії “пару людей” і хочуть забезпечити безперешкодне отримання ними віз без зайвих перевірок. Це відбувалося навесні 2016 року, і вже через кілька місяців Петров і Боширов вперше з’явилися на території Великої Британії.

Так, Петров і Боширов — росіяни, прізвища яких називають вигаданими і яких Велика Британія звинувачує у замаху на колишнього подвійного агента російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в англійському місті Солсбері.

Нагадаємо, згідно з розслідуванням Bellingcat і The Insider, під ім’ям Руслан Боширов приховується 39-річний полковник Анатолій Володимирович Чепіга.

Як повідомляв УНН, 8 жовтня журналісти Bellingcat опублікували звіт, в якому заявили, що справжнє ім’я другого підозрюваного у справі отруєння Скрипаля — Олександр Мішкін. За їхніми даними, “Олександр Петров” — несправжній персонаж, а таємний псевдонім співробітника російського агентства безпеки, військового лікаря, який перебуває на службі в ГРУ.

4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочка отруїли нервово-паралітичним речовиною, розробленою в Росії.