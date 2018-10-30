У Кремлі заявили, що не знають про затримання через витік даних про "Петрова" і "Боширова"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо про те, чи були які-небудь затримання у зв'язку з витоками з баз даних, зокрема - про так званих Олександра Петрова і Руслана Боширова. Про це він заявив журналістам, який попросив прокоментувати відповідну інформацію ЗМІ, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Ні, я не маю такої інформації, нічого не можу вам сказати”, — зазначив чиновник.
Раніше російські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що за короткий період співробітники ФСБ провели понад 60 обшуків, спрямованих на припинення витоків з баз даних. Також повідомлялося, що серед затриманих є співробітник прикордонної служби, який продав інформацію про переміщення за кордон “Петрова” і “Боширова”.
Петров і Боширов — росіяни, прізвища яких називають вигаданими і яких Велика Британія звинувачує у замаху на колишнього подвійного агента російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в англійському місті Солсбері.
Нагадаємо, згідно з розслідуванням Bellingcat і The Insider, під ім’ям Руслан Боширов приховується 39-річний полковник Анатолій Володимирович Чепіга.
Як повідомляв УНН, 8 жовтня журналісти Bellingcat опублікували звіт, в якому заявили, що справжнє ім’я другого підозрюваного у справі отруєння Скрипаля — Олександр Мішкін. За їхніми даними, “Олександр Петров” — несправжній персонаж, а таємний псевдонім співробітника російського агентства безпеки, військового лікаря, який перебуває на службі в ГРУ.
4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочка отруїли нервово-паралітичним речовиною, розробленою в Росії.