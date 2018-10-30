У Кремлі заявили, що не знають про затримання через витік даних про "Петрова" і "Боширова"

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо про те, чи були які-небудь затримання у зв'язку з витоками з баз даних, зокрема - про так званих Олександра Петрова і Руслана Боширова. Про це він заявив журналістам, який попросив прокоментувати відповідну інформацію ЗМІ, передає УНН з посиланням на ТАСС.