В Кремле заявили, что не знают о задержаниях из-за утечки данных о "Петрове" и "Боширове"

“Нет, я не располагаю такой информацией, ничего не могу вам сказать”, — отметил чиновник.

Ранее российские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что за короткий период сотрудники ФСБ провели более 60 обысков, направленных на пресечение утечек из баз данных. Также сообщалось, что среди задержанных есть сотрудник погранслужбы, продавший информацию о перемещении за границу “Петрова” и “Боширова”.

Петров и Боширов — россияне, фамилии которых называют вымышленными и которых Великобритания обвиняет в покушении на бывшего двойного агента российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском городе Солсбери.

Напомним, согласно расследованию Bellingcat и The Insider, под именем Руслан Боширов скрывается 39-летний полковник Анатолий Владимирович Чепига.

Как сообщал УНН, 8 октября журналисты Bellingcat опубликовали отчет, в котором заявили, что настоящее имя второго подозреваемого по делу отравления Скрипалей — Александр Мишкин. По их данным, “Александр Петров” — не подлинный персонаж, а тайный псевдоним сотрудника российского агентства безопасности, военного врача, который состоит на службе в ГРУ.

4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.