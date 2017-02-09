Иностранцам выгодно приезжать лечиться в украинские клиники - врач

"В Украине есть очень хорошие врачи, и очень хорошие клиники. Так, например, у нас есть "Клиника Спиженко", которая предоставляет услуги на европейском уровне. Также, у нас есть замечательный центр томотерапии в Кропивницком. И клиника В.Козявкина. К Б.Тодурову также приезжают лечиться из-за рубежа. То есть, у нас есть много примеров успешных клиник по различным направлениям лечения.

И цены у них в отличие от зарубежных отличаются на порядок, но и сервис и врачи ничем не хуже. Поэтому и приезжают из-за рубежа к нам лечиться", - сказал Ю.Коваленко.

По его словам, Украине нужно лучше информировать мир о возможностях своих ведущих клиник.

"У нас есть прекрасные врачи и клиники с новейшими технологиями лечения, Украине нужно лучше информировать мир о своих возможностях. Ведь если нет информации, то никто не будет знать и соответственно не будет приезжать", - отметил Ю.Коваленко.

Напомним, по словам народного депутата К.Яринича, в Украине есть ряд онкоклиник, где качество предоставления медицинских услуг не уступает зарубежным.