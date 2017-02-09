Іноземцям вигідно приїздити лікуватися в українські клініки - лікар
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. В Україні є клініки, до яких люди приїздять лікуватися із-за кордону, тому що у таких закладах європейських сервіс та кваліфіковані лікарі, але послуги коштують на порядок дешевше. Про це у коментарі УНН розповів кандидат технічних наук, доцент кафедри радіології, виконавчий секретар Асоціації радіологів України Юрій Коваленко.
“В Україні є дуже хороші лікарі, і дуже хороші клініки. Так, наприклад, у нас є „Клініка Спіженка“, яка надає послуги на європейському рівні. Також, у нас є чудовий центр томотерапії у Кропивницькому. І клініка В. Козявкіна. До Б. Тодурова також приїздять лікуватися із — за кордону. Тобто, в нас є багато прикладів успішних клінік по різних напрямках лікування.
І ціни у них на відміну від закордонних відрізняються на порядок, але ж і сервіс та лікарі нічим не гірші. Тому і приїздять із закордонну до нас лікуватися”, — сказав Ю.Коваленко.
За його словами, Україні потрібно краще інформувати світ про можливості своїх провідних клінік.
“У нас є чудові лікарі та клініки з новітніми технологіями лікування, Україні потрібно краще інформувати світ про свої можливості. Адже якщо немає інформацію, то ніхто не знатиме і відповідно не приїздитиме”, — зауважив Ю.Коваленко.
Нагадаємо, за словами народного депутата К.Яриніча, в Україні є низка онкоклінік, де якість надання медичних послуг не поступається закордонним.